Wie echter toch graag net iets scherpere graphics zou willen zien, heeft nu die optie na het installeren van de nieuwe firmware. Daarmee wordt namelijk in het Quick Menu een nieuwe optie toegevoegd, welke je laat wisselen tussen 1080p Standard Mode en 1080p High Quality. De tweede, zoals de naam wel duidelijk maakt, zorgt voor een betere ervaring door de bitrate op te schroeven.

Hoewel dit het paradepaardje is van de nieuwe firmware update, is dit niet het enige nieuwe wat je zult ervaren na het installeren ervan. Zo komen trophies eens behaald nu duidelijk in beeld, inclusief de naam en afbeelding. Platinums tonen daarbij nu ook hun typerende speciale animatie.

Wat ook beter in beeld komt, zijn Game Invites wanneer je een game speelt die het ondersteund. Deze werden blijkbaar nog wel eens gemist, waardoor je mogelijk interessante gebeurtenissen met je vrienden miste.

Op andere fronten zijn de Product Detail-pagina's verbeterd, zodat je wanneer een bundel selecteert om te streamen, je rechtstreeks kan kiezen welke game in de bundel je hoopt te starten. En wanneer je moet zoeken, komt nu het keyboard direct naar boven zodat je die niet eerst nog hoeft op te roepen.