Nu heeft Sony tijdens Gamescom 2025 een nieuwe trailer laten zien, waarin we zowel meer van het verhaal zien als de gameplay van de game. Daarnaast werd aangekondigd dat Ghost of Yotei ook een Legends-modus krijgt, net zoals Ghost of Tsushima dat heeft gekregen. Alleen moeten we nog wel iets langer wachten op deze modus, want het komt pas in 2026 en is gratis voor iedereen die Ghost of Yotei in zijn bezit heeft.



Ghost of Yotei staat nog steeds gepland voor 2 oktober 2025 voor de PlayStation 5.