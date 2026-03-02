De leaks van PlayStation Game Size zijn doorgaans betrouwbaar en dat wijst erop dat de pre-orders voor GTA6 mogelijk al snel kunnen worden geplaatst. Het toevoegen aan de database betekende in het verleden vaak dat pre-orders binnen afzienbare tijd kunnen worden geplaatst.



Volgens het X-account betekent dit dat Rockstar Games achter de schermen de infrastructuur, de pagina voor de winkel, de regionale prijzen en de pre-orders aan het voorbereiden en aan het testen is. Verder betekent dit dat de release, die gepland staat op 19 november 2026, steeds zekerder is.

Grand Theft Auto VI is de eerste titel van Rockstar die draait op de nieuwe RAGE-engine. De engine moet met name zorgen voor realistischere NPC’s en ‘physics-driven environmental interaction’. Het spel luidt mogelijk ook het einde in van GTA Online zoals we dat nu kennen. Deze kwam voort uit GTA5, maar Rockstar heeft zich nog niet uitgelaten over de toekomst van het online aspect. Daarom kunnen we enkel speculeren wat er met GTA Online gaat gebeuren.