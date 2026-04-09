Samson scoort op Steam namelijk ‘mixed’, met drie uit vijf sterren. Op het moment van schrijven is deze score berekend op zo’n duizend beoordelingen. Op Metacritic krijgt het door de critics zelfs maar een achtenveertig. Hoewel de individuele scores er sterk uiteen lopen. User reviews worden daar nog niet getoond.

Op de site van OpenCritic doet Samson het ietsjes beter dan op Metacritic, want daar krijgt het gemiddeld een 59. Echter staat de ‘Critics Recommend’ op een magere drieëndertig procent. Op OpenCritic zijn de user reviews eveneens nog niet beschikbaar.

De scores zijn niet om over naar huis te schrijven, maar wij vragen ons af of het zachte prijskaartje daarbij in acht is genomen. Op Steam kost het spel momenteel €24,99 en dat is toch een stuk minder dan wat Grand Theft Auto VI vermoedelijk gaat kosten.