De definitieve versie van de game is een typische remaster. Alleen kleine details zijn verbeterd. Zo is de game nu volledig in 4K te spelen en hebben de textures een flinke makeover gekregen. Ook is er verbeterde belichting en zijn er talloze technische verbeteringen gemaakt.

Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition is nu beschikbaar op Steam en GOG. Wie het origineel nog heeft, krijgt 30% korting bovenop de 10% die je voor deze game krijgt.