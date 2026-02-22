Met Steam Next Fest om de hoek, is het perfecte moment om dit te doen aangebroken. Daarom kun je vanaf nu een demo van Ultimate Hunting vinden op Steam. Deze laat je door de savannah sluipen, waar je hazen, zebra's en olifanten mag afschieten. En dat is nog niet alles. Er zit namelijk een demo ín de demo.

Bij het lanceren van de demo, kun je kiezen voor de reguliere demo, een demo van het California-gebied én een tech demo die dieper in de core mechanics duikt en je uitgebreid laat stoeien met zaken als de AI van de dieren, het volgen van sporen en de verschillende types gear die je kunt gebruiken. Dat is wel iets meer dan een standaard demo.