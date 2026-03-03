Hoewel ontwikkelaar Wildlight Entertainment claimt dat de game twee miljoen spelers trok, wordt de stekker er inmiddels definitief uitgetrokken. Er staat nog één laatste update gepland, maar op 12 maart gaan de servers onherroepelijk op zwart. Daarmee bereikt de game een triest dieptepunt: een levensduur van slechts vijfenveertig dagen.
Nieuws
Highguard is geen lang leven beschoren
De zoveelste live service game die een vroege dood sterft.
Door Mario Heurter
26
Op papier klinkt een live-servicegame van de oud-developers van Apex Legends en Titanfall als een gouden combinatie. In de praktijk is dat jammer genoeg niet zo gebleken. Na een lauwe onthulling tijdens The Game Awards 2025 werd de game bij de uiteindelijke release genadeloos neergesabeld door critici en gamers.
Je mist nu XP & voortgang
Verdien XP door te reageren op "Highguard is geen lang leven beschoren"
+5 XP
Per artikel gelezen
+50 XP
Voor daily login
Level up & exclusieve giveaways
Join Discord community
Laatste artikelen
Nieuws
Ratatan komt uit Early Access en naar de consoles
door Peter Beckers
Nieuws
Blue Prince komt naar de Nintendo Switch
door Peter Beckers
Nieuws
Nog één run wordt makkelijker met de launch van Deadzone: Rogue op Nintendo Switch 2
door Sil Hendriks
Nieuws
The Midnight Walk komt ook naar Switch 2
door Sil Hendriks
Nieuws
Denshattack! krijgt exclusieve content op Switch 2
door Sil Hendriks
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie