Volgens de gelekte informatie zou de Standard-editie €49,99 kosten, terwijl de Premium-editie €69,99 zou bedragen. Naast de PS5-release zou er dus ook nieuwe verhalende DLC in aantocht zijn. Een exacte releasedatum voor deze uitbreiding is nog niet bekend, maar het zou logisch zijn als die samen met de PS5-versie verschijnt.
Er gingen eerder ook geruchten dat Starfield zijn weg zou vinden naar de Switch 2. Die versie zou echter voorlopig voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld. Ontwikkelaar Bethesda Game Studios ondersteunt Nintendo’s platform wel op andere manieren. Zo is recent Fallout 4: Anniversary Edition uitgebracht op de console.
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie