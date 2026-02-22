De twee ontwikkelaars van de game hebben laten weten dat ze wel een demo van het spel willen lanceren, maar eerst willen weten of deze een goede indruk geeft. Daarom organiseren zij op hun Discord NEST FEST, waarbij iedereen van 23 februari tot 2 maart de kans krijgt met de demo te stoeien en hun feedback erop achterlaten. Op die manier kan Nick Nieuwoudt, de daadwerkelijke ontwikkelaar van het spel, feedback verzamelen en de demo verbeteren voor die op Steam wordt aangeboden ergens in juni. Of zoals men het zelf zegt:

De parameters van de missie zijn simpel. Operators moeten:

zich bij de Discord aanmelden

de demo betreden

dingen slopen

de schade melden

feedback sturen

helpen de machine te versturkken

URRAH!