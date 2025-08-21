De nieuwe prijs voor de consoles is:

PlayStation 5 – $549.99

PlayStation 5 Digital Edition – $499.99

PlayStation 5 Pro – $749.99

Accessoires die niet in de lijst genoemd worden blijven ongewijzigd.

Het zijn voor Sony uitdagende tijden met de heffingen die in Amerika worden beloofd voor producten die niet in Amerika gemaakt zijn. Heffingen zijn echter niet de enige oorzaak voor de prijsverhogingen. Ook een steeds hogere inflatie zal ertoe hebben geleid dat de prijzen stijgen.

Tot zover zijn er geen prijsverhogingen in Europa voor de consoles, maar dit betekent niet dat die niet komen. Wij bij GameQuarter zullen het in ieder geval in de gaten houden.

