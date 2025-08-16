In de game speel je als Kobayashi, die ook wel de “Shinjuku Vampire” wordt genoemd. Hij is een huurmoordenaar die voor Gokuraku, Japan's grootste criminele organisatie, werkt. In die rol moet hij af en toe wat klusjes doen en het komt er dan op neer dat hij letterlijk zwaaiend met zijn zwaard door Tokio rent, op weg naar in toteel tien unieke eindbazen.

De game is bijna af en daarom hebben ze een nieuwe gameplay trailer uitgebracht, waarbij veel beelden te zien zijn die nog niet bekend zijn van deze game. Je ziet in ieder geval duidelijk terug dat je er een bloedbad van maakt, terwijl in de achtergrond de Neon-verlichting welig tiert.

Daniel Hedjazi (ook bekend als Bentoman), studiohoofd en directeur bij Phoenix Game Productions, zegt: "Het maken van deze game was jarenlang onze droom en passie. We kunnen niet wachten tot spelers eindelijk onze gewelddadige, koortsachtige visie op Tokio kunnen ervaren. Tussen maniakale yakuza-bazen, door wraak gedreven idolen en verleidelijke sekteleiders is Kobayashi's reis door de onderwereld van Tokio niet alleen een meedogenloze strijd om te overleven, maar ook een reis van zelfontdekking, vol donkere humor en onverwachte wendingen. In combinatie met een onvergetelijke soundtrack van de legendarische muzikant Andrew Hulshult en een verhaal dat wordt verteld via bijna 100 pagina's met unieke stripverhalen, getekend door striptekenaar Hans Steinbach, zijn we ervan overtuigd dat Tokyo Underground Killer een game-ervaring zal bieden die zijn weerga niet kent."

Tokyo Underground Killer komt uit op 5 september en is voorlopig alleen verkrijgbaar op de PC via Steam. Er is een demo beschikbaar.