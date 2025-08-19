In de trailer is te zien dat ze teruggaan naar een deel van het verhaal van het eerste deel, waar de oorlog ooit begon. In de trailer is te zien dat het om een RTS gaat.
De game zal uitkomen in 2026.
Tijdens gamescom Opening Night Live 2025 is Warhammer 40,000: Dawn of War IV aangekondigd.
In de trailer is te zien dat ze teruggaan naar een deel van het verhaal van het eerste deel, waar de oorlog ooit begon. In de trailer is te zien dat het om een RTS gaat.
De game zal uitkomen in 2026.
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie