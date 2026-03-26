Deze game is een horrorgame van Nacon. De trailer, die verder geen gameplay-beelden vertoonde, laat zien dat het allemaal gaat om politieagent Shaw.

Tijdens de trailer verkent de politieagent een gebouw. Hij blijkt echter meer te zijn dan een agent, want op een gegeven moment groeien zijn tanden. Het blijkt een vampier.

In de volgende beelden is te zien dat een groep vampierjagers probeert Shaw een kopje kleiner te maken.

Hunter: The Reckoning - Deathwish zal uitkomen in de zomer van dit jaar op de Xbox Series X|S, PC en PlayStation 5.