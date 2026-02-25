Met slechts negen gebruikersrecensies op het moment van schrijven is dit nog moeilijk te zeggen, maar het lijkt er wel op. Daarom is het goed nieuws dat ontwikkelaar countlessnights de Steam-traditie van de launch-korting heeft gevolgd. Daarmee kun je nu tot 11 maart 20% besparen op deze roguelike deck builder (dice builder?), waarmee de prijs daalt van € 12,79 naar € 10,23. Het verschil is niet enorm, maar kijkende naar hoe vaak ik dit soort berichten mag schrijven, tellen dit soort bedragen op den duur lekker op!
Nieuws
Je hoeft niet goed te rollen voor deze Dice a Million-deal
Gooit de game hoge ogen?
Door Sil Hendriks
20
Wat als Balatro dobbelstenen had in plaats van kaarten? Als dit Jeopardy was, was dit de vraag die hoorde bij het antwoord Dice a Million. Maar is het ook net zo goed?
Je mist nu XP & voortgang
Verdien XP door te reageren op "Je hoeft niet goed te rollen voor deze Dice a Million-deal"
+5 XP
Per artikel gelezen
+50 XP
Voor daily login
Level up & exclusieve giveaways
Join Discord community
Laatste artikelen
Nieuws
Powerplex zal deelnemen aan Invincible VS.
door Sil Hendriks
Nieuws
Microsoft is volgens bronnen bang Xbox te verliezen, wil met Sharma een comeback maken
door Sil Hendriks
Nieuws
Mexican Ninja vecht zich naar de consoles
door Doeke Kleppe
Nieuws
Mortal Kombat 2 krijgt een nieuwe trailer
door Mario Heurter
Review
ROMEO IS A DEAD MAN
door Peter Beckers
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie