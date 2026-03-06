Big Egg Inc hoopt deze formule naar een volgend niveau te tillen, door de ontspannende gameplay te behouden, maar te combineren met een verhaal dat niet enkel tussen de 26 levels door verteld wordt, maar ook door de wereld zelf. Vergelijkbaar met Hidden Through Time 2, is deze wereld namelijk tot de nok toe gevuld met verschillende lagen en verborgen locaties, ieder met hun eigen karakters en interacties.

''Toen we Lost and Found Co. maakten, was het doel om de beste hidden object game te maken die we konden maken,'' schrijft CEO van Bit Egg Inc Richmond Lee. ''Het team heeft zijn ziel in karakters, de setting, het verhaal, de gameplay, de muziek, en al het andere gestoken. De game heeft duizenden unieke met de hand getekende en geanimeerde objecten en karakters, welke samenkomen om de wereld van Lost and Found Co. een van de levendigste te maken die je ooit zult bezoeken in een videogame. Ik hoop dat je van jouw verblijf geniet.''

Als jij van zoeken geniet, hoef je niet lang te zoeken voor de beste prijs. Op Steam krijg je om de launch te vieren nu 10% korting op het spel, waarmee de prijs daalt van € 17,49 na € 15,74.