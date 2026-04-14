De Raw Fury Publisher Sale is gisteren van start gegaan en geeft je tot 27 april tot wel 90% korting op de titels die ze hebben gemaakt. Natuurlijk gaat het niet bij elke game zo'n feest zijn, Blue Prince is bijvoorbeeld maar 34% afgeprijsd en het net verschenen KuloNiku: Bowl Up! 20%, maar je kunt wel maximaal besparen op Kingdom: New Lands, 85% op West of Dead en GONNER2, en 80% op Kingdom: Two Crowns, Bad North, Night Call, Dandara: Trails of Fear Edition en Uurnog Uurnlimited. En Casette Beasts, een game die ik ooit uitriep als mijn persoonlijke GOTY? Die is 60% goedkoper. Dus even rondkijken kan sowieso geen kwaad!
Je kunt nu tot 80% besparen op games van Raw Fury
Door Sil Hendriks
Met titels als Blue Prince, Casette Beasts, Sable, Kingdom en Bad North in hun portfolio, is uitgever Raw Fury er stiekem een die groter is dan je allicht zou denken. Groot genoeg voor hun eigen sale op Steam bijvoorbeeld.
