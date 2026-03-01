Overwatch, de game voormalig getiteld Overwatch 2, heeft dit nu ook ervaren en heeft als gevolg hiervan text chat volledig moeten uitschakelen. Want wanneer spelers te vaak ''<'' in de chat gooiden, leidde dit tot een lobby die werd opgeheven. Waarom dit zo is, daar kunnen we enkel naar gissen, maar het probleem was dermate groot dat Blizzard zich noodgedwongen heeft gezien om de text chat voor alle spelers op non-actief te zetten terwijl men dit onderzoekt.

Je zou denken dat spelers ontdaan zijn door deze verandering. Niet enkel heeft Blizzard immers nog met geen woord gerept over wanneer men verwacht dat het is opgelost, maar andere features van de chat, zoals location-based pings, werken ook niet meer. Het tegenovergestelde is echter waar. Op Reddit spreken spelers zich uit over dat ze game zonder chat beter vinden. Allicht dat je dan minder vervelende gesprekken hebt met slechte verliezers?