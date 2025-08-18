Het spel, waarin je camerabeelden moet inspecteren en afwijkingen erop moet rapporteren, deed het zelfs zo goed, dat het nu op PlayStation 4 en PlayStation 5 is uitgebracht. De launch trailer daarvan is om de een of andere reden enkel in het Japans verschenen, maar geeft een goed genoeg beeld van wat je ervan mag verwachten.
Nieuws
Je moet goed opletten om deze PlayStation-titel te voltooien
Wie zei dat camera's kijken saai was?
Door Sil Hendriks
69
Dankzij het fenomeen genaamd Five Night's At Freddy's zijn miljoenen gamers al gewend aan games spelen die voornamelijk bestaan uit het bestuderen van camerabeelden. Dat I'm on Observation Duty 7 succesvol werd op Steam, is dan ook niet heel erg verrassend.
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie