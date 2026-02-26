Wat die andere zaken zijn laat Frývaldský ook direct weten. Vávra werkt nu namelijk aan het script voor de Kingdom Come-film. De studio heeft al langer de wens om de wereld buiten games te verkennen en mikt daarbij op een film als eerste stap. De studiobaas laat daarbij weten dat er al onderhandelingen lopen en interesse is vanuit de filmwereld. Hij benadrukt verder dat Vávra het bedrijf niet volledig verlaat, maar dat hij zich vooral gaat richten op een nieuwe rol. In deze rol moet de voormalig game-regisseur zich richten op het uitbreiden van de franchise naar andere media, waaronder dus het witte doek.

Dat de franchise succesvol is blijkt wel uit de verkoopcijfers, want het eerste deel ging maar liefst tien miljoen keer over de toonbank. Voor Kingdom Come: Deliverance 2 staat de teller inmiddels op vijf miljoen verkochte exemplaren.