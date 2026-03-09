Dat is misschien maar goed ook, want die zintuigen zullen Moses en Plato komende maand nodig gaan hebben in Last Train to Clawville. In deze mysterietitel op een trein in het Wilderness Universe wordt een ambassadeur vermoord en ben jij de hoofdverdachte. Je hebt maar beperkt de tijd om jouw onschuld te bewijzen, want de trein dendert maar door en daarmee ook jouw deadline. Kies daarom goed welke gesprekken je wel of juist niet aangaat, welke plekken te onderzoeken en waar je jouw tijd spendeert tijdens rustmomenten. Want als de eindbestemming wordt bereikt en je hebt geen verdachte en voldoende bewijs, ben jij het spreekwoordelijke haasje.

Om dit geheel tot leven te brengen, heeft ontwikkelaar Toge Productions stemacteurs als Mike Bodie voor Moses (Verax Leo in Honkai: Star Rail), Tom Clarke Hill (Eskel in The Witcher 3: Wild Hunt) en Rebecca Hanssen (Alfira in Baldur's Gate 3) ingehuurd. En zoals je mag verwachten zijn ze daar best trots op.

''Moses & Plato - Last Train to Clawville is de volgende stap op een lange reis en een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van ons team. Deze reis begon met Chicken Police en de creatie van de World of Wilderness, en we hebben het gevoel dat Moses & Plato alles wat we tot nu toe gedaan hebben samenbrengt; een gloednieuwe smaak in de bekende en geliefde formule,'' aldus Bánk B. Varga, schrijven en Director van het spel.

''We hebben een verhaal bedacht vol avontuur, opwindende karakters, adembenemende landschappen en verrassende twists welke niet enkel de World of Wilderness verder verrijken, maar ook het palet van ons ontwikkelteam verbreedt. We zijn heel trots om ons nieuwe avontuur te presenteren, waarvan we hopen dat het de harten van zowel visual novel-, avontuur- en detectivespellen zal winnen.''

Natuurlijk moet je op jouw hoede zijn wanneer de trein naar Clawville zijn bestemming bereikt, maar voor het zover is moeten we natuurlijk eerst de game in handen krijgen. En we weten nu ook wanneer die trein op het perron komt. Moses & Plato - Last Train to Clawville zal op 14 april verschijnen op Steam en Good Old Games. Zo werd enkele minuten geleden onthuld middels onderstaande trailer.