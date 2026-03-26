Deze game is een third-person verhalende co-op shooter die grafisch veel wegheeft van Dead Space. Hier moet je de horror even weghalen, want de game gaat over een huurling die moet zien te overleven in een vijandige wereld in de verre toekomst.

The Expanse: Osiris Reborn zal uitkomen in het voorjaar van 2027 en is beschikbaar vanaf de eerste dag op Game Pass. Verder komt hij uit op de PC en de Xbox Series X|S.

Wil je toch weten hoe deze game eruit gaat zien? Wacht dan berichtgeving voor deze game af, want vanaf 22 april is er een closed beta. Let hier wel op dat dit alleen te spelen is op de Xbox Series X|S.