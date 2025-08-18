LEGO Voyagers is een 2-player co-op adventure game, waarbij je ruimteschepen moet bouwen. Het draait daarbij allemaal om spanning en vriendschap. Het laat zich online spelen, maar ook als couch co-op. LEGO Voyagers komt tevens met een Friend’s Pass, waardoor je het samen met een andere vriend kunt spelen, zonder dat diegene de game hoeft aan te schaffen.

LEGO Voyagers verschijnt op 15 september voor Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 en Xbox Series.