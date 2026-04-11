TheGhostofHope is een bekende lekker in cirkel van Call of Duty, maar heeft ditmaal naar eigen zegge informatie over dé hit van Rockstar opgerakeld. Dit klinkt heel gelijkaardig aanhet verhaal van HipHopGamer eerder deze week en zoals als in dat geval, adviseren wij alles in dit bericht met een korreltje zout te nemen.

Als we TheGhostofHope mogen geloven, zal het online component van Grand Theft Auto 6 maximaal een maand na de game zelf verschijnen. Dit betekent dat sowieso nog voor de Kerst zijn spreekwoordelijke deuren zal openen. Dit is in lijn met hoe het ging bij Grand Theft Auto V. Diens online-avontuur begon in oktober 2013, terwijl de game zelf in september 2013 verscheen.

Over wat Grand Theft Auto 6 Online nou precies gaat worden, weten we overigens nog steeds niets. Het zou vergelijkbaar kunnen zijn met Grand Theft Auto 5 Online, waarbij dezelfde map wordt gebruikt met minimale tweaks, maar het is ook niet uitgesloten dat men een extra map heeft gemaakt die het gaandeweg uit kan breiden. Met hoe populair de huidige versie van GTA Online is, is dat immers een investering die wel terugverdiend kan worden. Al doet die het ook nog goed en kun je daarvan blijven profiteren zonder dat je bakken tijd en geld hoeft te investeren. We weten het echter pas zeker als Rockstar eindelijk de kaken van elkaar haalt.