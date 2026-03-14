De Reveal trailer laat weinig informatie zien wat je kunt verwachten van Little Nightmares VR: Altered Echoes. Je ziet dat het overduidelijk een VR horrorgame is in de grimmige sfeer waar de serie bekend om staat.

In de game kruip je in de huid van Dark Six. Je zult deze keer echter wel zelf een regenjasje aan moeten doen en je capuchon aan moeten trekken, want het is first person, zoals dit meestal het geval is in VR horror games.

Op dit moment zijn er drie delen van Little Nightmares en staan vooral bekend om de griezelige atmosfeer en dat het 2D platformers zijn in een 3D wereld. Dat zal met Little Nightmares VR: Altered Echoes veranderen. Of dit goed nieuws is kan nog niet worden gezegd.

Little Nightmares VR: Altered Echoes zal uitkomen op de PlayStation VR2, Meta Quest en Steam VR.