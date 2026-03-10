Aangezien het over precies één week alweer de derde dinsdag van de maand is, waren abonnees al met smacht aan het wachten op bericht van Sony over welke games deze maand zouden worden toegevoegd aan de dienst. Dankzij het doorgaans goed geïnformeerde billbil-kun ligt die informatie echter reeds op straat.

Ondanks deze lekker zijn uitstekende geschiedenis, willen we benadrukken dat de informatie niet officieel bevestigd is. Dingen kunnen dus nog wijzigen of zelfs compleet onjuist blijken tot op het moment dat PlayStation zelf het nieuws onthuld. Dat gezegd hebbende, is de kans groot dat onderstaande zeven games op 17 maart aan de Game Catalog worden toegevoegd:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)

Persona 5 Royal (PS4 & PS5)

Madden NFL 26 (PS5)

Metal Eden (PS5)

The Lords of the Rings: Return to Moria (PS5)

Astroneer (PS5)

TEKKEN: Dark Resurrection (Classic, Premium tier only)

Zit hier iets bij waar jij warm voor loopt? Heb je überhaupt interesse in deze dienst? We horen het graag in de comments.