Zo werd uit de doeken gedaan dat de game dit jaar op 6 augustus zal verschijnen. Het plaatsen van een pre-order is al mogelijk vanaf 19 februari. De trailer leert ons dat het team Unbreakable X-Men centraal staat. Dit team bestaat uit Storm, Magik, Wolverine en Danger.

In de trailer zagen we voor het eerst de diverse speelstijlen. Zo kiezen Magik en Wolverine voor de agressieve weg, met melee-aanvallen en veel mobiliteit. Storm en Danger vechten meer van een afstandje, met krachtige ranged abilities. Verder werd er een spectaculaire team-finisher getoond. Tijdens deze indrukwekkende actie vallen alle vier de personages gezamenlijk aan middels een vernietigende combo.

Er werd ook meer van het verhaal getoond. Zo is er een uitgebreide Episode Mode. Hierin wordt het verhaal verteld met motion comics. Grafisch combineert het de stijl van Amerikaanse stripboeken met Japanse manga. Het verhaal draait om X-Men, die de aarde verdedigt tegen een grote dreiging.

Wanneer je de game pre-ordered krijg je een aantal bonussen, waaronder, een Infinity Gauntlet-lobby item, een Baby Groot-lobby pet eneen Cosmic Surfboard. Het spel komt daarbij in drie edities, te weten de Standard Edition (€59,99), Digital Deluxe Edition (€84,99) en de Ultimate Edition (€99,99).