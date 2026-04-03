Volgens de leaker zal de GPU van de handheld sterker zijn dan die van de Xbox Series S, met superieure prestaties op het gebied van ray tracing en path tracing. Daarnaast zou het apparaat gebruikmaken van Sony's eigen PSSR-technologie, die volgens de bron beter presteert dan de DLSS 2-ondersteuning in de Nintendo Switch 2. Tot slot meldt KeplerL2 dat de PlayStation-handheld eerder zal verschijnen dan de opvolger van de Steam Deck.

Zoals altijd geldt: zolang Sony niets bevestigt, moeten we deze informatie met een korrel zout nemen.