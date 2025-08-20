Dat er iets niet helemaal goed is gegaan op de U.S.S Lumen is al snel duidelijk. Het schip is compleet leeg en een bepaald levend wezen heeft controle genomen op alles wat beweegt. Het heeft ook zijn effect op de jonge Vulcan die zich er dapper tegen probeert te verzetten.

In de game is het vooral belangrijk dat jij het lichaam van het hoofdpersonage zoveel mogelijk moet onderhouden. Dat het is geïnfecteerd is een feit, maar het is aan jou hoever je dat laat gaan. Je zult het balans moeten vinden tussen de voordelen van de lichamelijke veranderingen voordelen en dat de infectie geen controle over jou krijgt.

De game zal later dit jaar uitkomen op de Meta Quest en Steam VR. Of er een PSVR2-versie van de game uitkomt is op moment van schrijven nog onbekend.