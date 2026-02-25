Mexican Ninja is een snelle, chaotische 2.5D roguelike beat'em up die zich afspeelt in Nieuw Tokyo, of beter gezegd: Nuevo Tokyo; een nachtmerrie-achtige mix tussen de 'gritty' Mexicaanse cultuur en de Japanse cyberpunk-cultuur. De stad wordt beheerst door de corrupte Narkuzas. Je merkt het al, de kracht van deze game is dat het zichzelf niet al te serieus neemt.
Vecht je met combo's, dodges, wilde geestkrachten en de, wereldberoemde, Mexicaanse Jutsus door elke run heen.
Dario Hoyo, Creative Director van Madbricks:
Nadat vorig jaar al bekend werd dat Mexican Ninja in 2026 naar Steam zou komen, is daar nu ook voor 2026 een release op de consoles (helaas niet voor de Nintendo Switch 2) bij gekomen. Dit is wat Creative Director van Madbricks Dario Hoyo zelf over de game zegt:
''Mexican Ninja heeft altijd om energie gedraaid; het type dat je in jouw handen voelt wanneer elke ontwijking, combo en parry klikt. De game naar consoles brengen naast PC in 2026 betekent dat meer spelers tegelijkertijd in Nuevo Tokyo kunnen springen en dat ritme kunnen ervaren. Of je nou op keyboard of controller speelt, het gaat om flow, vertrouwen en terugvechten tegen con huevos.''
Features:
De liefhebber van roguelikes en de Japanse en Mexicaanse cultuur hebben dus iets om naar vooruit te kijken dit jaar.
Bekijk hieronder nog eens de officiële trailer van Mexican Ninja. De game komt in 2026 uit voor PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S en Xbox One.
