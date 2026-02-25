Mexican Ninja is een snelle, chaotische 2.5D roguelike beat'em up die zich afspeelt in Nieuw Tokyo, of beter gezegd: Nuevo Tokyo; een nachtmerrie-achtige mix tussen de 'gritty' Mexicaanse cultuur en de Japanse cyberpunk-cultuur. De stad wordt beheerst door de corrupte Narkuzas. Je merkt het al, de kracht van deze game is dat het zichzelf niet al te serieus neemt.

Vecht je met combo's, dodges, wilde geestkrachten en de, wereldberoemde, Mexicaanse Jutsus door elke run heen.