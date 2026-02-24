Nu kan zo’n gigantisch aantal demo's, welke je maar voor een beperkte tijd kunt spelen, soms wat overweldigend zijn. Wil jij nu het beste resultaat krijgen en de games vinden die daadwerkelijk in jouw straatje passen, dan zijn er wat zaken die je kunt doen. Buiten dat je op genre, thema en functie kunt filteren en dat Steam zelf een ‘voor jou'-sectie heeft, zijn er ook een paar dingen die je zelf kunt doen. Begin met het aanleggen van een wishlist. Zodra deze games een demo krijgen tijdens een Steam Next Fest, krijg je hier bericht van. Verder helpt het volgen van ontwikkelaars en curators die binnen jouw straatje passen, zodat je aanbevelingen hierop worden aangepast. De GameQuarter curator-pagina bijvoorbeeld!