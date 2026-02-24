Nu kan zo’n gigantisch aantal demo's, welke je maar voor een beperkte tijd kunt spelen, soms wat overweldigend zijn. Wil jij nu het beste resultaat krijgen en de games vinden die daadwerkelijk in jouw straatje passen, dan zijn er wat zaken die je kunt doen. Buiten dat je op genre, thema en functie kunt filteren en dat Steam zelf een ‘voor jou'-sectie heeft, zijn er ook een paar dingen die je zelf kunt doen. Begin met het aanleggen van een wishlist. Zodra deze games een demo krijgen tijdens een Steam Next Fest, krijg je hier bericht van. Verder helpt het volgen van ontwikkelaars en curators die binnen jouw straatje passen, zodat je aanbevelingen hierop worden aangepast. De GameQuarter curator-pagina bijvoorbeeld!
Het is weer die tijd van het jaar; Steam Next Fest is weer begonnen. Van 23 februari tot en met 2 maart kun je weer een hoop aankomende games ontdekken en diens demo’s spelen. Ook deze keer hebben ze weer een gigantisch scala aan uiteenlopende games. Buiten demo’s heeft Steam Next Fest ook altijd een groot aanbod aan livestreams. Deze staan tegenwoordig onder het aparte tabje van livestreams, waar je continu gameplay kunt volgen van de verschillende games die deelnemen. Een schema is er helaas niet, dus je zult wel zelf in de gaten moeten houden wanneer die game voorbijkomt die je graag wilt zien.
