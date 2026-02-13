Neva Prologue is geen volledig nieuwe game, maar een DLC voor het originele verhaal. In deze toevoeging treed je deze keer niet in de huid van Neva, maar van Alba. Ditmaal volgt ze een spoor van vlinders door een gevaarlijke omgeving. De ontmoeting tussen Neva en Alba staat in dit avontuur centraal. Daarbij krijg je een blik op het ontstaan van de vriendschap tussen deze twee hoofdpersonages.

Het verhaal speelt zich dan wel af voor de gebeurtenissen uit de base game, maar het is wel de bedoeling dat je die eerst speelt. Je komt daarbij in aanraking met nieuwe vijanden in drie nieuwe gebieden.

De uitbreiding is een stand alone versie, waardoor je niet hoeft te beschikken over de base game. Toch raden we aan deze wel eerst te spelen. Neva: Prologue verschijnt op 19 februari voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en PC.