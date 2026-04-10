Diverse beta testers hebben inmiddels het nieuwe dashboard gelekt. Zo was het eerst te zien in een post op Reddit, maar is inmiddels ook onderstaande post op X verschenen. Hoewel de originele poster ervan wordt beschuldigd nepnieuws te verspreiden, volgen er steeds meer andere posts met soortgelijke dashboards. De lek lijkt dus wel degelijk echt te zijn.

Wanneer we naar het “nieuwe” dashboard kijken, dan doet deze ons sterk denken aan de dashboards die we kennen van de vorige twee generaties aan PlayStations. Het meest opvallende is dat er diverse icoontjes zijn verplaatst, zoals die voor Media, Games, PS Plus en de PSN Store. Deze vinden we nu helemaal bovenaan het scherm. Je zou nu door de menu’s kunnen switchen door de L1- en R1-knoppen van je controller te gebruiken.

Sony heeft de nieuwe layout echter nog niet bevestigd. Ook is er officieel geen berichtgeving omtrent de ontwikkeling van überhaupt een nieuw dashboard. Toch ziet het ernaar uit dat er een update aan zit te komen. Laat ons weten wat je van dit dashboard vindt en laat het zeker even weten indien je zelf toegang hebt tot de beta!