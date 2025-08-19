De trailer die is getoond bevat onder andere gameplay-beelden van het actie avonturenspel. De release date kun je ook vast in je agenda zetten, want die staat gepland voor 29 oktober. The Outer Worlds 2 verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series en PC.
Nieuwe beelden van The Outer Worlds 2 getoond tijdens Opening Night Live
De trailers blijven elkaar opvolgen
Het Opening Night Live evenement van gamescom is in volle gang en voor de gelegenheid heeft Obsidian Entertainment nieuwe beelden getoond van The Outer Worlds 2.
