Amon wordt door de ontwikkelaars liefkozend de "Intergalactic Biker Crusader" genoemd. Dit komt uiteraard vooral door zijn kleding en voorkomen met leer en spikes in zijn armor. Dat Amon een groot karakter is, is je vast ook niet ontgaan. Daarom staat hij ook wel bekend als de tank onder de Vault Hunters. In de video hieronder zie je een deel van het Oorsprongsverhaal van Amon met wat commentaar van de developers.

Borderlands 4 komt op 12 september uit.