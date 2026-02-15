Tijdens een poging een game-sessie te hebben via de nieuwe "Play Xbox" interface, kwamen we een nieuwe optie tegen in het scherm waar je een controller kan koppelen.

In de lijst met soorten controller zien we een toevoeging met een opvallend sleutelwoord: "Takehome". Voor de minder ingewijden; binnen Microsoft (en wellicht ook andere organisaties) staat de term Takehome voor de fase waarin een prototype uitgerold wordt binnen een team zodat werknemers thuis ermee aan de slag kunnen en informatie wordt verkregen over hoe het product buiten het "laboratorium" functioneert. Het is dus aan te nemen dat het om een variant gaat van de Xbox Wireless Controller, die dusdanig anders is dat er een externe testfase voor nodig is.

Bij het aanklikken van deze optie komt er een extra pagina waar de instructies voor de reguliere controller ontbreken, maar er enkel een verwijzing staat naar de vermoedelijke instructies.

Wat hier echter interressant aan is, is dat het een andere link is dan we gewend zijn, en al helemaal waar je naartoe geleidt wordt als je op de "Get help" knop klikt. Dit is namelijk een URL op de SharePoint-omgeving van Microsoft zelf. Helaas geeft deze (begrijpelijk) geen document terug, omdat je daarvoor natuurlijk rechten moeten hebben, maar de URL bevat een laatste aanwijzing in de bestandsnaam: "Pendragon DtC Setup.loop".

Onze interpretatie hier is dat "DtC" iets in de richting van Direct-to-Cloud zal betekenen, en dat "Pendragon" dus de codename is van het product. Ook wijst dit erop dat het momenteel door medewerkers wordt getest, buiten de muren van het bedrijf om. Dit blijft echter speculatief tot Microsoft officieel iets uit de doeken doet.