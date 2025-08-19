De release date voor Resident Evil 9: Requiem is gezet op 27 februari volgend jaar. Het spel verschijnt op PlayStation 5, Xbox Series en PC.
Nieuwe gameplay-beelden van Resident Evil 9: Requiem getoond
Volgend jaar kunnen we met deze titel aan de slag
Door Stefan van den Broek
Tijdens de Opening Night Live van gamescom heeft Capcom een nieuwe trailer van Resident Evil 9: Requiem aan de wereld laten zien. In de video zien we gameplay-beelden van het spel dat eerder dit jaar werd aangekondigd. De trailer is onderaan dit bericht te vinden.
