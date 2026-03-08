In het afgelopen jaar wordt de wereld geteisterd door de Amerikaanse importheffingen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor Europa, maar ook in Japan zitten ze er maar mee te tobben. Nintendo, die veel handelt met de Verenigde Staten, hebben best wel wat spullen verkocht in de VS en het is daarom te verwachten dat zij nogal wat importheffingen moesten betalen.

Dat was in principe geen probleem. Leuk is het niet, maar als het nodig is, dan is het nodig. Echter is door het Amerikaans Hooggerechtshof nu aangegeven dat de heffingen onwettig waren en direct moesten worden ingetrokken.

Voor Nintendo is dit reden genoeg om naar de rechter te stappen en de teveel gemaakte kosten terug te eisen. In de aanklacht staat dat de importheffingen tegen de wet zijn en daarom nooit mochten worden geïnd, toch is dit gebeurd en nu wil Nintendo simpelweg zijn geld terug.

Nintendo is niet de enige die dit doet. Er zijn ruim tweeduizend bedrijven die hetzelfde doen. Van FedEx tot Puma, veel bedrijven moesten betalen en het is niet onbegrijpelijk dat ze nu terug willen wat nooit afgenomen had mogen worden. Of de Verenigde Staten over moet gaan tot een terugbetalen is nog niet bekend, want de rechtszaak moet nog beginnen.