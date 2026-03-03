Natuurlijk profiteert niet elk genre van een dergelijke functie, maar de FPS is er zeker een van. Vooral wanneer zo'n FPS gepaard gaat met roguelike-elementen die het geheel enkel complexer en spannender maken. Je voelt het misschien al aankomen, maar een dergelijke game is onderweg naar de Nintendo Switch 2.

Om precies te zijn, zal Deadzone: Rogue op 17 maart naar Nintendo's nieuwste console komen. Dit werd zojuist onthuld tijdens de Indie World stream. Dus als je nog één run wil doen, kan dat nu makkelijker dan ooit.