Om de informatie te bemachtigen hebben de hackers bij ShinyHunters gevoelige informatie opgehaald via Anodot. Dit is een SaaS-cloudmonitoringtool die door Rockstar wordt gebruikt. Ze zijn dus niet direct zelf gehackt, maar via deze tool konden ze wel overal bij.

Hoe ze dit hebben gedaan, is een vrij ingewikkeld technisch verhaal. Ze hebben authenticatietokens via Anodot binnengehaald (een pull request) en met deze tokens zijn ze uiteindelijk in de Snowflake-omgeving gekomen, terwijl dat systeem dacht dat zij een legitieme service waren. Daarna kun je in feite doen wat je wilt met de informatie die daar staat.

Anodot is een zogenoemd AI analytics platform. Deze software wordt door bedrijven gebruikt om de kosten te achterhalen van clouddiensten en met de software is het ook mogelijk om eventuele 'vreemde' situaties te achterhalen en op te lossen.