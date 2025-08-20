De ontwikkelaars achter Skate vertellen tijdens de video wat je kunt verwachten van deze game, terwijl beelden van de game worden getoond.

Skate ziet er grafisch niet uit van wat je kunt verwachten van een AAA game van dit moment. Wat er wel goed te zien is, is dat er heel veel wordt nagedacht over de gameplay.

Er wordt ook verteld wat verbeteringen zijn na de laatste delen. Zo is het nu gemakkelijker om tricks te combineren. Ook kun je zien dat je de spelwereld deelt met meerdere spelers, zodat je echt het gevoel krijgt dat je in een skatepark bent.

Een niet te missen onderdeel van de game is wat je kunt doen zonder skateboard. In eerdere delen kon je alleen maar een beetje lopen, maar nu kun je zelfs een beetje parcours doen, zodat je gemakkelijk op moeilijk bereikbare plekken kunt komen.

Skate zal later dit jaar uitkomen in Early Access op de PC, maar zal op meerdere platformen uitkomen zodra hij uit Early Access gaat.