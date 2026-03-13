In deze trailer wordt de focus gelegd op de multiplayer-modus genaamd Movie Night. In de modus kun je de game met vier andere spelers spelen, waardoor elk personage bestuurd wordt door een andere speler. Net zoals in de voorgaande games van Supermassive, zoals Until Dawn, bepalen je keuzes welke personages het verhaal overleven en welke personages er zullen sneuvelen. Aangezien we het hier over een horrorgame hebben, zullen sommige van die personages op een afschuwelijke manier aan hun eind komen.

Bij de release van Directive 8020 is de Movie Night-modus enkel lokaal te spelen, maar na de release zal er ook een online versie van de modus gratis toegevoegd worden.

Directive 8020 komt uit op 12 mei 2026 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC.