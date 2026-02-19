De vier titels die ons verlaten zijn:

Monster Train

Expeditions: A MudRunner Game

Middle-earth: Shadow of War

Injustice 2

Monster Train biedt een unieke draai aan de roguelike deckbuilder-formule. Gevechten vinden plaats op drie verdiepingen van een rijdende trein, waarbij je zorgvuldig moet nadenken over de plaatsing van eenheden. De game bevat meer dan 220 kaarten en vijf monsterclans waarmee je synergieën kunt creëren. Dit zorgt voor een diepgaande tactische ervaring.

Met Expeditions: A MudRunner Game trek je door ruige landschappen tijdens onderzoeksmissies. Je maakt gebruik van gespecialiseerde uitrusting om deze missies tot een goed einde te brengen. De focus ligt minder op snelheid en meer op het overwinnen van omgevingsobstakels door middel van zorgvuldige planning.

Middle-earth: Shadow of War bouwt voort op zijn voorganger met het Nemesis-systeem. Orc-kapiteins worden dynamisch gegenereerd en onthouden eerdere ontmoetingen die je met hen had, wat het spel uniek maakt. Als Talion en Celebrimbor daag je de heerschappij van Sauron in Mordor uit. De game staat bovendien bekend om zijn grootschalige belegeringen van forten.

Injustice 2 is een vechtspel dat competitieve vechtmechanieken combineert met een filmische verhaallijn. Het verhaal speelt zich af na het gevallen regime van Superman, waarna Brainiac wordt geïntroduceerd als grote dreiging. Met het Gear-systeem kun je personages zowel visueel als mechanisch aanpassen.

Dat deze titels verdwijnen is jammer, maar voor de tweede helft van februari en begin maart staan er nog enkele toppers gepland die zullen verschijnen op Xbox Game Pass. Lees hier meer over welke games eraan komen!