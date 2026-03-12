Als Lex Fridman begint met een interview, weet je dat het in ieder geval even gaat duren. Hij neemt zijn tijd en dat maakt zijn interviews best wel interessant. Tijdens podcast #493 heeft hij Jeff Kaplan aan de andere kant van de tafel, die vooral bekend is als belangrijk gezicht bij Blizzard. Tijdens het vijf uur durende interview vertelt hij waarom hij wegging bij de studio. Het verhaal is best heftig.

Jeff Kaplan heeft aan de wieg gestaan van Overwatch. Deze game kwam uit in een periode dat veel gamers klaagde dat Blizzard niet echt iets nieuws deed. Het was steeds DLC voor World of Warcraft of één of andere actie voor StarCraft 2, maar nooit meer een nieuwe game.

En toen kwamen ze met Overwatch. Een hero shooter die op dit moment rustig de beste van zijn soort genoemd kan worden. Het werd een gigantisch succes dat nog altijd voortborduurt, ondanks de tegenslagen die het heeft gehad.

Overwatch 2 is een behoorlijke verandering geweest in hoe de multiplayer game werkt. Er waren een paar veranderingen en een hele hoop beloftes die nooit uitgekomen zijn. Overwatch 1 ging definitief uit de lucht en Overwatch 2 werd free-to-play. Je kon nu eens in de zoveel tijd Season Passes kopen voor cosmetische items die je in de game kon spelen. Het was echter wel een gok.

Jeff Kaplan vertelt dat hij rond de tijd dat deze transitie werd uitgestippeld bij de directie van Blizzard werd geroepen. Daar kreeg hij van de dienstdoende CFO te horen dat Overwatch in 2020 een bepaald bedrag binnen moest halen en daarna ieder jaar een ander bedrag. Als dit niet gebeurde zouden er duizend werknemers worden ontslagen. De CFO wijst hem er daarna op dat dit dan zijn schuld is en hij dit zichzelf moet aanrekenen.

Jeff geeft aan dat hij altijd met veel liefde en een leuk team aan de game heeft gewerkt. Het lag hem heel diep dat een CFO binnen Blizzard dit zo tegen hem kon zeggen. Het veranderde voor hem de manier hoe hij naar Blizzard keek en het duurde daarna niet lang voor hij vertrok.

Het is een vrij bizarre houding van het management om zo tegen werknemers te praten. Jeff Kaplan staat achter de ontwikkeling van World of Warcraft, waar nog altijd zeer veel mensen maandelijks voor betalen. Ook zit hij achter Overwatch wat financieel ook enorm flink succes genoemd kan worden. Het is vrij brutaal om iemand met zo'n staat van dienst bij het bedrijf letterlijk te bedreigen dat mensen hun baan verliezen als een bepaalde keuze niet goed gaat.

Er moet bij worden gezegd dat dit de woorden zijn van Jeff Kaplan en hoe hij dit gesprek ervaren heeft. Hij heeft ook verteld dat de betreffende CFO waar hij dit gesprek mee heeft gehad niet meer werkt bij Activision Blizzard.

Wil je het hele interview zien? Bekijk dan onderstaande video. Ga er maar wel voor zitten, want het duurt meer dan vijf uur. De video start niet vanaf het begin, maar begint bij het moment dat Jeff vertelt over waarom hij vertrok.