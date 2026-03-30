De redenen hiervoor zijn divers, van controls die niet lekker voelden tot aan technische problemen en onnatuurlijke pieken bij boss fights. De community had dan ook een hoop kritiek en liet dit op Steam horen met negatieve reviews. Het gevolg was dat de score van de game Mixed werd, hetgeen niet is wat je hoopt te zien als uitgever of ontwikkelaar.

Pearl Abyss besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten en in plaats daarvan de feedback van harte te nemen. In de afgelopen weken kregen we daarom meerdere patches, met 1.01.00 als de meest recente. En met name die laatste maakt een wereld van verschil. Een hoop kritiekpunten zijn aangepakt en kijkend naar de ontvangst, zijn gamers er zeer tevreden mee. De positieve reviews zijn namelijk de 80% overstegen, waarmee de game van Mixed naar Positive is gegaan en nu zelfs Very Positive-gebied heeft bereikt. Het is bovendien niet enkel op Steam waar we een dergelijke trend zien, want de user reviews op Metacritic zijn ook in een stijgende lijn, met een 8.7 gemiddeld op het moment van schrijven.

Mocht je de game na zijn eerste introductie aan de kant hebben gelegd, dan ben je allicht benieuwd wat er zoal gewijzigd is sindsdien. Hoewel je voor alle details de patch notes zal moeten raadplegen, delen wij graag de highlights. Zo zijn bijvoorbeeld AI assets verwijderd, is fast travel stukken sneller geworden, is het sprinten nu simpelweg een kwestie van de knop inhouden, kost glijden minder stamina en zijn er vijf extra mounts toegevoegd.

Buiten dat is koken nu gestroomlijnd, kun je nu meer kisten met loot vinden die je nodig hebt voor crafting, kan je bank je geld niet meer kwijtraken, kun je de minimap nu vastzetten en nog veel meer. Al met al is de game dus flink onder handen genomen. Als je dus nog voornemens was om ooit weer terug te keren naar Pywel, is dit misschien wel het moment.