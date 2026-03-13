PEGI is een label dat in Europese landen verplicht is om ouders advies te geven wat wel en wat niet geschikt is voor hun kinderen om mee te spelen. Nu gaan ze vanaf juni 2026 een aantal elementen toevoegen, om ouders te informeren hoe bijvoorbeeld verslavingsgevoelig een game zou kunnen zijn.

De veranderingen die doorgevoerd worden zijn vrij aanzienlijk:

Aankopen van in-game content

Betaalde willekeurige items

Spelen op afspraak

Safe online gameplay

Als games volledig onbeperkte communicatiefuncties bevatten, bijvoorbeeld zonder blokkeer- of meldfunctie, krijgen ze de PEGI-classificatie 18.



Dit zorgt voor aanzienlijke verscherping van de huidige regels. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat EA SPORTS FC games in de toekomst een stukken hogere rating krijgen, omdat het betaalde willekeurige items aanbiedt, waar de adviesleeftijd zestien jaar of ouder is. Roblox zou, in deze omstandigheden, een PEGI 18 krijgen, omdat het wel bekend is dat hun communcatiekanalen alleen maar op papier worden gereguleerd. Hier moet wel bij aangegeven worden dat dit alleen geldt voor games die uitkomen na de verscherping van de regels.

Het zijn interessante ontwikkelingen en gezien het huidige klimaat in games, waar het nog weleens het gevoel is dat iedere ademtocht een transactie moet zijn, is het niet meer dan terecht dat PEGI hier iets aan probeert te doen.