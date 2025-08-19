Joel Bartlett, senior vicepresident van PETA, stelt in de brief dat de koperen ring "echt geweld tegen dieren maskeert". Hij wijst erop dat neusringen in de vlees- en zuivelindustrie worden gebruikt om dieren te controleren en zelfs naar hun dood te sleuren. "Deze koperen ringen worden ruw door het gevoelige neustussenschot van koeien en stieren gestoken wat blijvende pijn en ongemak kan veroorzaken", schrijft Bartlett. De organisatie benadrukt dat de zuivelindustrie ook gespijkerde neusringen gebruikt bij kalveren zodat het troostende zogen bij hun moeder pijn veroorzaakt en het kalf wordt weggestoten.

PETA erkent dat Mario Kart World slechts een spel is maar argumenteert dat juist daarom de neusring moet verdwijnen. "Mario Kart hoort een leuke ontsnapping te zijn, geen herinnering aan de pijnlijke gereedschappen die gebruikt worden bij koeien in de vlees- en zuivelindustrie. Niemand wil aan dierenleed denken terwijl ze over een racecircuit scheuren", aldus de organisatie.

Het is niet de eerste keer dat PETA Nintendo op de korrel neemt. In 2020 bekritiseerde de organisatie Animal Crossing: New Horizons omdat het spel "misbruik van vissen en insecten zou aanmoedigen". Ook de Tanooki-suit van Mario werd eerder aangevallen omdat dit volgens PETA de boodschap zou afgeven dat het dragen van bont acceptabel is.

De reacties op sociale media zijn overwegend sceptisch. "De Moo Moo-koe heeft altijd al een neusring gehad in het Mario Kart-universum en het is niet eens een echt dier", schrijft een fan op X. Een andere gebruiker vraagt zich af of PETA niets beters te doen heeft dan klagen over een fictieve koe terwijl ze beter echte bedrijven kunnen aanspreken op hun behandeling van vee.

Mario Kart World verscheen als launchtitel voor de Nintendo Switch 2 en verkocht tot eind juni al 5,63 miljoen exemplaren wereldwijd. Het personage Cow werd direct een breakout-ster waarbij talloze video's op sociale media de populariteit van het scooterrijdende rund onderstreepten. Nintendo heeft nog niet gereageerd op de open brief van PETA maar historisch gezien reageert het bedrijf zelden op dit soort controverses.

De organisatie heeft inmiddels een petitie gelanceerd waarbij ze fans oproept om Nintendo te vragen Cow een "compassionate glow-up" te geven. "Laat de ringen aan Sonic over en laat Cow vrij ademen", besluit PETA hun campagne.



bron: https://www.peta.org/news/peta-mario-kart-world-controversy-cow-nose/