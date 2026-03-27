In het geval van de PlayStation 5, werden deze limieten verlegd met de introductie van de PlayStation 5 Pro. Om daarvan te profiteren, moeten ontwikkelaars er echter wel extra werk in steken, iets waar in de praktijk lang niet altijd iets van terechtkomt. Directive 8020 maakt er echter dankbaar gebruik van, zo bewijst de nieuwe trailer van de game.

De PS5 Pro trailer toont ons nog indrukwekkendere beelden van het spel dan we reeds gezien hebben en benoemd daarbij hoe dit mogelijk is. Denk aan Advanced Ray Tracing en natuurlijk PSSR, PlayStations versie van DLSS, vóór NVIDIA alles onder die noemer begon te gooien. Zo kun je alle gore en monsters nóg beter zien voor je je de pleuris schrikt!

Directive 8020 verschijnt op 12 mei voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC.