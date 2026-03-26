In een bericht op X laat New Blood Interactive weten wat zowel hun CEO Dave Oshrey als ontwikkelaar David Szymanski vindt van DLSS 5. Ze gaan hierin zelfs zo ver om op te roepen niet meer met NVIDIA te werken. In hun statement zijn ze allesbehalve positief over het bedrijf. Onder andere hebben ze commentaar op het feit dat ze niet begrijpen wat GenAI te maken heeft met DLSS en dat het meer lijkt alsof NVIDIA de techniek DLSS 5 heeft genoemd, zodat het mensen niet zou opvallen dat het eigenlijk "Generative Upscaling" is.

Verder geven ze commentaar op het feit dat de prijzen van videokaarten steeds hoger worden. Ze noemen het "Paying more and getting less", waarna ze oproepen om het ze in de portemonnee te laten voelen, door als speler geen nieuwe kaarten te kopen en als developers niet meer met ze samen te werken. Ze noemen hierin het voorbeeld van NFT's en crypto games, die ook massaal werden geboycot door gamers.

New Blood Interactive geeft aan zelf ook maar een game te hebben gemaakt waar ze DLSS en RTX in hebben gebruikt, namelijk Amid Evil. Gezien de slechte ervaring die ze ermee hebben opgedaan, lijkt het er echter niet op dat dit snel herhaald zal worden. Uiteindelijk zijn ze ook wel positief over eerdere experimentele technologieën die NVIDIA in hun videokaarten heeft gestopt, maar hierin trekken ze ook duidelijk een grens, aangezien deze technieken de games niet veranderden op een fundamenteel level. Dit is, in hun eigen woorden, "slop".

In het laatste stuk van het bericht spreken ze over de impact die AI heeft op de wereld. De druk op het milieu, de alsmaar oplopende kosten van RAM en het wegvallen van de menselijke touch in creatieve zaken. Verder stellen ze de vraag of de technologieën die er door de jaren heen zijn ontwikkeld, nu wel echt zo'n toegevoegde waarde hebben gehad en opwegen tegen de kosten die ze met zich meebrengen. Waar het volgens hen simpelweg op neerkomt: "Wat de meeste gamers eigenlijk willen, zijn games die draaien met een constante framerate en een scherpe resolutie, met consistente belichting en artwork, op hardware waarvoor we geen tweede hypotheek op ons huis hoeven te nemen, en met technologie die niet vereist dat de wereld in een Mad Max-wasteland verandert."