Het verhaal van Monster Hunter Stories 3 gaat over strijdende koninkrijken. Dat alles gebeurt in een wereld die elk moment vernietigd kan worden. Als je echter wilt weten wat daaraan vooraf ging, dan kun je dus nu een recap lezen in de blogpost. De recap bevat zowel Monster Hunter Stories als Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Monster Hunter Stories is een spin-off van Monster Hunter en was bedoeld als een frisse start voor de RPG. Wanneer je Hunter Stories en/of Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin nog wilt spelen voor je wil beginnen aan het derde deel uit de reeks, dan laat Sony je graag nog even weten dat je deze kunt vinden in de PlayStation Plus Game Catalog. Daarvoor heb je echter wel een actief abonnement op PlayStation Plus Extra of Premium nodig.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection is vanaf vandaag beschikbaar op PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en PC.