Het nieuws werd bekendgemaakt in het Gamin Forum ResetEra door J-Soul en werd later bevestigd op BlueSky door Jason Shreier. De ontwikkelstudio is vorig jaar ondergebracht door PlayStation.

More layoffs today: PlayStation is closing Dark Outlaw Games, a studio formed last year by former Call of Duty lead Jason Blundell (his previous PlayStation studio, Deviation, was shut down in 2024). PlayStation is also making other cuts including in mobile development. Around 50 people laid off.

Het artikel klopt niet helemaal. Jason Schreier komt er later op terug dat eerder Deviation Studios een game maakte voor PlayStation, maar niet eigendom was van de gamegigant. De studio moest echter sluiten en toen heeft Sony aan Jason Blundell, de eigenaar, gevraagd of hij een nieuwe studio wilde beginnen onder PlayStation.

Kennelijk werd daar iets verwacht en kon dit niet worden waargemaakt, want het feestje duurde ongeveer een jaar en nu heeft PlayStation de studio gesloten. Het zal wel even duren voor we erachter komen waar deze studio aan heeft gewerkt.

De leiding van de studio werd gevoerd door Jason Blundell, die vooral bekendstond als lead van Call of Duty bij Treyarch. Hij had vooral de leiding over de befaamde zombiemode die de Call of Duty-games er altijd bij hadden zitten.

Jason Shreier wist ook te vertellen dat ongeveer 50 andere mensen hun baan zullen verliezen. Deze zijn allemaal uit de mobile sector.